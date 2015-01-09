Рубль после вчерашнего роста снова упал по отношению к доллару
09:25, 09 января 2015Финансы
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Российский рубль упал по отношению к доллару, но вырос по отношению к евро.
REUTERS
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:15 мск пятницы вырос на 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 60,44 рубля.
Об этом сообщает ТАСС.
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