Рубль после вчерашнего роста снова упал по отношению к доллару

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:15 мск пятницы вырос на 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 60,44 рубля.

Об этом сообщает ТАСС.

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