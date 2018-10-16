Поступления от единого соцвзноса выросли почти до 164 миллиардов

В сентябре обеспечено поступление 18,7 миллиарда гривень взноса, что на 3,5 миллиарда гривень больше, чем в сентябре прошлого года.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-сентябре 2018 года увеличились на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,9 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В сентябре 2018 года обеспечено поступление 18,7 миллиарда гривень ЕСВ, что на 23%, или на 3,5 миллиарда гривень, превышает показатель сентября прошлого года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%, что привело к сокращению сборов ЕСВ в 2016 году. Но после повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тысячи гривень сборы ЕСВ начали расти.