В Китае продолжает снижаться уровень инфляции на фоне замедления экономики
10:33, 09 января 2015Финансы
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В КНР темп роста индекса потребительских цен составили по итогам 2014 года лишь 2%.
REUTERS
В Китае темпы роста индекса потребительских цен /CPI/, который является одним из ключевых показателей уровня инфляции, составили по итогам 2014 года 2%, передает ПРАЙМ со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.
Читайте такжеРост экономики Китая замедлится в 2015 годуГодовой уровень инфляции оказался заметно ниже целевого показателя в 3,5%, установленного правительством КНР. В декабре 2014 года потребительские цены выросли лишь на 1,5%, что немногим больше пятилетнего минимума в 1,4%, отмеченного в ноябре.
Снижение уровня инфляции происходит на фоне замедления китайской экономики, показавшей в третьем квартале 2014 года самый низкий прирост ВВП за 5 лет - 7,3%.
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