Дефицит бюджета США побил шестилетний рекорд

"Минус" бюджета США вырос до максимума с 2012 года, достигнув 3,9% ВВП.

Дефицит федерального бюджета США по итогам финансового года, окончившегося 30 сентября, вырос на 17%, до $779 млрд, говорится в сообщении американского Минфина. В отношении ВВП он увеличился на 0,4 п.п., до 3,9%, максимального показателя за шесть лет.

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Минфин США и бюджетное управление Белого дома, представляя результаты бюджетного года, акцентировали внимание на экономических успехах администрации Дональда Трампа. «Президент Трамп продолжает культивировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой предыдущей администрации», — говорится в заявлении, передает РБК.

С начала президентства Трампа создано более 4 млн рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%, потребительские настроения находятся на пике, перечисляет Минфин.

Общие расходы выросли на $127 млрд, или 3,2%, тогда как доходы всего лишь на $14 млрд, или 0,4%. В функциональном разрезе бюджета больше всего выросли расходы США на национальную оборону — на $33 млрд, до $664,7 млрд. Существенно увеличились траты на социальное обеспечение (Social Security) — на $43 млрд, до $988 млрд.

Процентные расходы по обслуживанию долга федерального правительства выросли на $64,5 млрд к предыдущему финансовому году, до $521,6 млрд, что связано с увеличением заимствований на фоне замедлившегося из-за реформы роста налоговых поступлений. Так, сбор налога на прибыль корпораций сократился на $76 млрд. Росту стоимости заимствований способствует Федеральная резервная система, постепенно повышающая ставки.

Госдолг США по итогам 2018 финансового года достиг максимального значения за всю историю — $21,516 трлн. За прошедший год он вырос на более чем $1,2 трлн.