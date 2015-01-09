Российские банки стали втрое реже одобрять заявки на кредит

В России доля выданных займов от количества поступивших запросов на предоставление кредита в третьем квартале 2014 года составила 5,3%, таким образом, почти 95% заявок на получение кредита были отклонены. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро газете «Известия».

В начале 2012 года доля выданных займов составляла 15,4%.

Количество одобренных заявок резко сократилось по итогам 2012 года. Отмечается, что в начале 2013 данный показатель составил уже 8,3%. К 2014 году уровень одобрения кредитных запросов достиг 5,8%.

Читайте такжеРубль после вчерашнего роста снова упал по отношению к доллару

Замгендиректора ОКБ Николай Мясников рассказал, что в 2014 году наблюдалось значительное ужесточение требований со стороны российских банков.

«Некоторые банки снизили его в 4–5 раз. В следующем году ожидаем укрепления этой тенденции», — сказал Мясников.

Банки связывают снижение уровня одобрения кредитов с действиями Центрального банка, направленными на охлаждение рынка потребительского кредитования.