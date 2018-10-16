Проект госбюджета-2019 предусматривает зарплату военных не менее 10 тысяч гривень

Для этого дополнительно выделяется 16,6 млрд грн.

Проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает, что каждый военнослужащий Вооруженных Сил будет получать заработную плату на уровне не менее 10 тыс. грн, для чего дополнительно выделяется 16,6 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

«Чтобы выполнить эту задачу, в проекте бюджета-2019 для Минобороны расходы по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны» увеличены на 16,57 млрд грн до 81,64 млрд грн», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, из 209,7 млрд грн, предусмотренных в проекте Госбюджета-2019 на безопасность и оборону, 17 млрд грн планируют направить на закупку и модернизацию военной техники, что на 612,7 млн грн больше, чем в этом году.

Помимо этого, в следующем году на финансирование инженерно-технического обустройства границы предлагается направить 400 млн грн, что вдвое больше показателя текущего года, а расходы на разведывательную деятельность в сфере защиты госграницы увеличиваются на 36,8 млн грн – до 155,79 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. Кабмин предусматривает в 2019 году рост доходов сводного бюджета на 130 млрд грн - до 1,292 трлн грн.