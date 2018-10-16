Денежные переводы в пределах Украины выросли на четверть

Входной поток денежных платежей в Украину примерно в девять раз превышает выходной.

Денежные переводы в пределах Украины в первом полугодии 2018 выросли на 25%, сообщила во время пресс-конференции начальник Управления оверсайта платежной инфраструктуры Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Елена Махаева.

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«За первое полугодие 2018 года трансграничные переводы и переводы в пределах Украины увеличились. На 25% увеличились переводы в пределах Украины по сравнению с первым полугодием 2017 года и составили почти 70 млрд грн», - сказала она.

По ее словам, переводы в Украину увеличились на 2%, и почти на 4% - переводы из Украины.

«Украина является реципиентом денежных переводов, то есть мы получаем гораздо больше денежных переводов, чем отправляем. Входной поток в Украину примерно в девять раз превышает выходной. Основные валюты в переводе у нас доллар, евро и частично канадский доллар», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне с помощью систем, созданных банковскими и небанковскими учреждениями-резидентами, в пределах Украины переведено 69,34 млрд грн. В частности, с помощью платежной системы «Почтовый перевод» национального оператора почтовой связи «Укрпошта» в январе-июне было осуществлено 28% всех денежных переводов на территории Украины.