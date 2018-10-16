Почем валюта в Украине: свежие курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 17 октября: 100 USD – 2793.0020 грн; 100 EUR – 3236.2514 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2793.0020 (16 октября – 2792.8166)

100 EUR – 3236.2514 (16 октября – 3232.4059)

Во вторник, 16 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,90/27,93 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,36/32,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9323 грн/долл.