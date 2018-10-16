Тигипко хочет купить еще один банк – СМИ

Перед покупкой у россиян ВиЭс Банка Сергей Тигипко купил у греков Универсал Банк, также он покупал кредитные портфели Платинум Банка, банка "Новый" и Банка Форум, у ВТБ Банка долги группы Ukraine Minerals.

Учредитель и основной акционер ТАС Групп Сергей Тигипко заявил о планах купить очередной банк.

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Об этом он заявил на Украинском банковском форуме, передает FinClub.

«Мы много чего покупали и сейчас мы будем покупать. ВиЭс Банк уже на нашем балансе. Мы получаем рост капитала. Покупка банка - это самый перфект. Мы готовы сегодня к покупке следующего банка и к интеграции, если необходимо, его в ТАСкомбанк», - сказал Тигипко.

Он отметил, что банковская группа не будет сокращать количество отделений.

«Мы будем дальше наращивать технологии. Отделения мы ни в коем случае не будем закрывать. Мы анализируем все каналы продаж. Сегодня самый эффективный канал продаж - это отделения», - подчеркнул Тигипко.

Перед покупкой у россиян ВиЭс Банка Сергей Тигипко купил у греков Универсал Банк, также он покупал кредитные портфели Платинум Банка, банка "Новый" и Банка Форум, у ВТБ Банка долги группы Ukraine Minerals.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в марте оштрафовал «Таскомбанк» на 6,08 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, а также принял решение о несоответствии ответственного за финмониторинг лица требованиям законодательства.

«Таскомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Владелец банка Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

В марте текущего года наблюдательный совет «ТАСкомбанка» утвердил план реорганизации финучреждения путем присоединения к нему «ВиЭс Банка», приобретенного Тигипко у «Сбербанка России» осенью прошлого года.