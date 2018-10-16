«Минус» внешней торговли Украины достиг $5 миллиардов - импорт товаров из России вырос на 21%

Экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,3%, импорт товаров из стран ЕС - на 13,4%.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-август 2018 года составил 5,004 млрд долл., что в 1,5 раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 3,434 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины вырос на 12,4% - до 30,911 млрд долл., импорт – на 16,1%, до 35,915 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (за январь-август 2017 года – 0,89).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,3% – до 13,012 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 13,4%, до 14,867 млрд долл.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 6,5% – до 2,449 млрд долл., импорта товаров из РФ – вырос на 21,2%, до 5,094 млрд долл.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешнеторгового баланса Украины за январь-август в 6,814 млрд долл., в том числе дефицит внешней торговли товарами – в 7,284 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.