Глава Минфина отрицает, что Украина находится на грани банкротства

Украине необходима финансовая помощь от международных партнеров, тем не менее, страна не находится на грани банкротства.

Об этом сказала глава министерства финансов Украины Наталья Яресько в интервью немецкому изданию Handelsblatt во время визита правительственной делегации в ФРГ.

"Мы переживаем тяжелый финансовый кризис, страна оказалась в сложных условиях. Но Украина - не банкрот. Мы совершенно точно нуждаемся в новой финансовой помощи наших партнеров. Нам нужны кредиты, а не подарки. Сейчас мы ведем переговоры с МВФ», - сказала она. По ее словам, озвученные потребности Украины в дополнительном финансировании на 2015 год в размере 15 млрд долл. являются предварительными.

Глава Минфина отметила, что в обмен на помощь от кредиторов правительство обещает «амбициозную программу реформ» и «большую волну дерегуляции». Среди прочего, шаги украинского правительства будут направлены на уменьшение налогов на заработную плату, вывод компаний из теневой экономики и реформирование государственной компании НАК «Нафтогаз».

Читайте такжеУкраина может получить новые кредиты при расширении экономических реформКак сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного уровня «ССС-» с негативным прогнозом.

Положение усугубляется снижением золотовалютных резервов Украины к концу декабря до 10-летнего минимума на уровне 9,9 млрд долл., в то время как на обслуживание внешнего долга и выплату долговых платежей в 2015 году потребуется свыше 10 млрд долл.

Ключевой «донор» и кредитор Украины - Международный валютный фонд до конца 2014 года не принял решения о выделении Киеву третьего транша кредита по программе stand-by. Очередная миссия Фонда приехала в Киев 8 января, и украинское правительство по результатам ее работы ожидает получения очередных траншей и возможного пересмотра программы, включая основные показатели результативности реформ и увеличение объема кредитования на 15 млрд долл.

Также в январе ожидается донорская конференция с участием представителей правительств западных стран, по итогам которой будет разработан план восстановления Украины и новый пакет финансовой помощи.