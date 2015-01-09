Минфин ожидает 1,8 млрд евро от Евросоюза в 2015 - начале 2016 года

Программа новой макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины в виде среднесрочных кредитов в объеме до 1,8 млрд евро может быть реализована в 2015 году или в начале 2016 года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, программа призвана помочь Украине в преодолении трудностей в экономическом и финансовом секторах, в частности, в стабилизации платежного баланса. Еврокомиссия также намерена помочь новому украинскому правительству, ориентированному на проведение реформ, решить политические проблемы. Предложение о предоставлении помощи должно быть одобрено странами-членами и парламентом.

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Минфин подчеркивает, что Еврокомиссия настаивает на дальнейшей фискальной консолидации и на осуществлении комплексных реформ в энергетическом и банковском секторах. Комиссия также выступает за усиление экономической политики правительства, его прозрачность, за осуществление судебной реформы, борьбу с коррупцией, что должно улучшить условия для предпринимательской деятельности и обеспечить устойчивый рост.

Также сообщается, что макрофинансовая помощь является исключительным антикризисным инструментом ЕС, который применяется в случаях наличия проблем с платежным балансом страны-партнера союза. Она дополняет финансовую поддержку, оказываемую МВФ.

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Как сообщал УНИАН, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 января заявил, что ЕК выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро. По его словам, этим Евросоюз демонстрирует, что европейская солидарность с Украиной – «не просто мертвое письмо, а факт, который отображает реальность каждого дня». Это уже третья программа макрофинансовой помощи для Украины с 2010 года.