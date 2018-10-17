В Венесуэле пожаловались на новые санкции США

Венесуэла заявила, что санкции США мешают использованию доллара на валютном рынке.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами во вторник заявил, что новые санкции США в отношении Боливарианской Республики препятствуют использованию доллара при осуществлении валютных операций.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввело новые санкции, которые блокируют возможность продолжения торговли долларами на венесуэльском биржевом рынке в государственном и частном секторах", - заявил Эль- Айссами.

По словам вице-президента, его страна будет использовать "евро и другие конвертируемые валюты во всех операциях на национальном валютном рынке".

Он считает, что Соединенные Штаты "нападают с нарастающей яростью" на их национальную экономическую систему, потому что "есть группа, которая наживается, и она пытается извлечь личную выгоду" из ситуации в Венесуэле.

Как сообщалось ранее, 25 сентября министерство финансов США ввело очередной пакет санкций против супруги главы государства Николаса Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

Венесуэла переживает перманентный социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в настоящее время за пределами Венесуэлы находятся более 2,6 миллиона граждан этой страны. Ежедневно ее покидают порядка 5 тысяч человек.