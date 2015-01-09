Средства МВФ идут не на выплату пенсий, а на погашение предыдущих долгов - Яценюк

Все министерства и ведомства Украины должны активно включиться в работу с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом, к решению которого привязан процесс выдаче Украине макрофинансовой помощи из других источников, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«МВФ приехал в Украину, начались технические консультации. Будет непросто, как всегда, и это нормально. И потому все министерства должны активно начать общение с нашими партнерами с МВФ, поскольку вся макрофинансовая помощь привязана к нашей программе с МВФ», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что Украина в 2014 году эффективно реализовывала программу реформ, согласованную с МВФ, и это стало залогом получения средств нашей страной.

«Есть реформы, которые отвечают нашим договоренностям с партнерами – есть помощь. Никто средств просто так никто давать не будет», - отметил Яценюк.

При этом он подчеркнул, что полученные кредитные ресурсы будут направлены на выполнение внешних обязательств страны.

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«Все средства помощи не идут на финансирование дефицита госбюджета, выплату пенсий. Все эти средства идут на выполнение наших внешних обязательств, - сказал глава правительства. – Нам трудно, но мы справляемся с тем, чтобы погашать внешние обязательства. Если мир видит, что Украина погашает свои обязательства и выполняет свои финансовые обязательства, то тогда инвесторы возвращаются в Украину, накапливаются резервы, стабилизируется валютный курс, стабилизируется банковская система, создаются рабочие места и восстанавливаются социальные стандарты».

Ранее УНИАН сообщал, что миссия МВФ прибыла в Украину и начала работать.

Как сообщил УНИАН, в 2014 году Украина получила 9 млрд долл макрофинансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл внешних финансовых обязательств. Объем платежей, необходимых к выплате в 2015 году, составляет порядка 10 млрд долл.

Украина и МВФ согласовали двухлетнюю программу сотрудничества объемом 17 млрд долл в апреле 2014 года. По итогам 2014 года Украине получила от МВФ 4,6 млрд долл двумя траншами. Очередная миссия МВФ начала работу в Украине с 8 января. Результат работы миссии будет рассмотрен на заседании Совета директоров МВФ в конце января – начале февраля. По итогам заседания может быть принято решение о выделении Украине очередного кредитного транша. Его объем является предметом обсуждения и может составить от 2,3 до 5 млрд долл.