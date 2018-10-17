Украинский бизнес спрогнозировал падение курса гривни в 2019 году

Доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, выросла до 90,3%.

Большинство представителей украинского бизнеса (65,1%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев будет выше показателя в 29 гривень/доллар.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в третьем квартале 2018 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,6 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (28,63 гривни/доллар)

Также существенно выросла доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, - до 90,3% с 78,3%.

Опрос проводился с 3 августа по 4 сентября 2018 года. В нем приняли 682 предприятия из 22 регионов Украины (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам и количеству работников.

Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в сентябре стабилизировалась, и по итогам месяца официальный обменный курс гривни к доллару США и евро остался практически на уровне августа.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 27,90/27,93 гривни/доллар.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 гривни/доллар и курс на конец года – около 30,1 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.