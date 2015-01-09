ЕС пока не дал согласия на введение Украиной дополнительных пошлин на импорт

Европейский Союз не озвучивал официальную позицию о решении Украины ввести в качестве временной меры дополнительные пошлины на импорт порядка 100 товарных групп по ставкам 5-10%, за исключением товаров жизненной необходимости.

Об этом в комментарии журналистам заявил советник премьер-министра Украины Валерий Пятницкий.

«Публичной позиции ЕС по этому вопросу я не видел. Однако у нас идут консультации. Например, 5 января, у нас были технические, неформальные консультации с группой экспертов относительно того, насколько наше решение (о введении пошлин - УНИАН) соответствует правилам ВТО», - подчеркнул Пятницкий.

Он отметил, что такие консультации крайне полезны, поскольку после них решение украинского правительства будет рассмотрено на заседании комитета ВТО по вопросам платежного баланса. «Вероятно, такой комитет может собраться в феврале. И там будут две главные вещи: наш отчет и отчет МВФ, с которым мы тоже будем говорить. Ведь именно МВФ будет говорить о том, есть ли основания вводить такие чрезвычайные меры», - пояснил Пятницкий.

Читайте такжеУкраина может ввести дополнительные пошлины на импорт после консультаций с МВФОн также добавил, что если решение вводить импортные пошлины будет принято, то оно не будет предусматривать никаких исключений и преференций, кроме жизненно важных товаров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), предполагающий временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. В ходе обсуждения данного законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор будет вводиться только после соответствующих консультаций с представителями ЕС.