НБУ вчера предоставил банкам 1,2 млрд гривень рефинансирования

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 3 банкам под 17,5% годовых на один день.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 9,052 млрд грн 20 банкам на один день под 7,5% годовых, на 1,162 млрд грн 6 банкам на 7 дней под 11% годовых, на 341 млн грн 4 банкам на 14 дней под 11,5% годовых, на 250 млн грн 2 банкам на 29 дней под 12% годовых, на 270 млн грн 1 банку на 43 дня под 13% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,252 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 19,5%, в т.ч. по кредитам овернайт – 18,9% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 6 января предоставил банкам рефинансирование на 1,759 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 8,510 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 10,747 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 20,3%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,7% годовых.