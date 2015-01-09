Bloomberg назвал самого богатого россиянина



На этой позиции Вексельберг потеснил Алишера Усманова после того, как принадлежащее тому ОАО «Мегафон» потеряло почти половину капитализации, передают Ведомости со ссылкой на рейтинг 400 богатейших людей мира Bloomberg.

Состояние Усманова сократилось на 32% до $13,8 млрд.

Самые существенные потери среди российских миллиардеров в 2014 г. понес председатель совета директоров и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков — его состояние сократилось на 80%, или на $8,1 млрд, на фоне домашнего ареста предпринимателя и национализации ранее приобретенной им доли в ОАО «Башнефть».

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В целом в 2014 году 400 самых богатых людей мира увеличили свое состояние на $92 млрд, несмотря на падающие цены на энергоносители и сложную геополитическую ситуацию в мире, отмечает агентство. Всего по состоянию на 29 декабря прошлого года совокупное состояние богатейших людей планеты составляло $4,1 трлн.

Больше других приумножил свое богатство 50-летний Джек Ма, сооснователь крупнейшей китайской компании в сфере интернет-торговли Alibaba. В 2014 г. его состояние выросло с $3,6 млрд до $28,7 млрд, что позволило ему на короткое время отнять звание богатейшего человека Азии у гонконгского предпринимателя Ли Кашина.

Также существенно увеличил свое состояние миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт: в уходящем году он стал богаче на $13,7 млрд, что позволило ему обойти мексиканского медиамагната Карлоса Слима в борьбе за вторую строчку рейтинга богатейших людей мира.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится отошедший от дел основатель Microsoft Билл Гейтс. Благодаря позитивной динамике бумаг компании оценка его состояния повысилась на $9,1 млрд до $87,6 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что самый богатый поляк хочет продавать уголь и газ Украине и покупать у нее электроэнергию.