Гройсман возмутился из-за критики госбюджета-2019
13:01, 17 октября 2018Финансы
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При этом Гройсман отметил, что проект Госбюджета-2019 является реалистичным и сможет обеспечить стабильность и рост национальной экономики в следующем году.
Премьер подчеркнул, что проект Госбюджета-2019 является реалистичным / фото УНИАН
Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год в четверг, 18 октября.
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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Я надеюсь, что мы сможем объединиться вокруг правильного решения", - сказал он.
При этом Гройсман отметил, что проект Госбюджета-2019 является реалистичным и сможет обеспечить стабильность и рост национальной экономики в следующем году.
По словам премьера, Кабмин получил достаточно предложений от народных депутатов по увеличению расходов, однако дал понять, что вряд ли многие из них будут учтены.
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