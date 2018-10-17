Гройсман возмутился из-за критики госбюджета-2019

При этом Гройсман отметил, что проект Госбюджета-2019 является реалистичным и сможет обеспечить стабильность и рост национальной экономики в следующем году.

Премьер подчеркнул, что проект Госбюджета-2019 является реалистичным / фото УНИАН

Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год в четверг, 18 октября.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я надеюсь, что мы сможем объединиться вокруг правильного решения", - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что проект Госбюджета-2019 является реалистичным и сможет обеспечить стабильность и рост национальной экономики в следующем году.

По словам премьера, Кабмин получил достаточно предложений от народных депутатов по увеличению расходов, однако дал понять, что вряд ли многие из них будут учтены.