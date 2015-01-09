Российский рубль после небольшого роста резко упал

Утреннее укрепление курса рубля (в первые минуты сегодняшних торгов курс доллара опускался до 59,5 руб., а курс евро – до 69,8155 руб.) сменилось быстрым ростом стоимости иностранных валют, сообщает РБК.

Евро к середине дня подорожал более чем на три рубля, поднявшись на максимуме до отметки 73,19 руб., что на 1,59 руб. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Курс доллара на пике достиг отметки 61,866 руб., что на 1,565 руб. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

К 12:45 мск стоимость евро составляла 72,521 руб./евро, что на 92,1 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, стоимость доллара – 61,7635 руб., что на 1,4625 руб. выше уровня закрытия торгов 8 января.

Читайте такжеВероятность дефолта России сильно возросла из-за обвала нефти и рубляРанее аналитики предупреждали, что из-за небольшого объема торгов курс рубля на Московской бирже во время первых в 2015 году торгов может как резко расти, так и резко падать, а его реальная стоимость будет определена только после окончания всех праздников, когда на рынок выйдут крупные банки и экспортеры.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 1 января 2015 года, составляет 56,2376 руб./долл., курс евро – 68,3681 руб./евро.