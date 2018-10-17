США ввели санкции против компаний и банков Ирана

В перечень вошли минимум 20 корпораций и финансовых институтов, включая частный иранский банк Mellat и крупную инвестиционную компанию Mehr Eghtesad.

Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Министерства финансов США, ввело санкции в отношении обширной сети компаний, оказывающих финансовую поддержку иранскому полувоенному ополчению "Басидж" в составе силовой структуры "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

Читайте такжеДействующее правительство США наиболее враждебно к Ирану за последние 40 лет – лидер страны

Об этом сообщили в пресс-службе этого органа исполнительной власти США, передает «Немецкая волна».

В перечень вошли минимум 20 корпораций и финансовых институтов, включая частный иранский банк Mellat и крупную инвестиционную компанию Mehr Eghtesad.

При этом Вашингтон утверждает, что указанная сеть представляет собой пример того, как КСИР и вооруженные силы Ирана расширили свое "экономическое вмешательство" и наводнили, казалось бы, законные бизнес-структуры "с целью финансирования терроризма".

При этом Минфин США напомнил, что народное ополчение "Басидж" использует и тренирует детей-солдат для участия "в конфликтах, разжигаемых КСИР в регионе".

США 10 мая уже расширяли ограничительные меры против Ирана. Тогда в санкционный список вошли шесть физических лиц и три фирмы, связанные с КСИР.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из международного соглашения по атомной программе Тегерана. Трамп обосновал свое решение тем, что Иран, по его словам, продолжает попытки разработать ядерное оружие. Он также обвинил Исламскую Республику в поддержке терроризма.