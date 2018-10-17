Фонд гарантирования собирается судиться с Россией из-за потерянных в Крыму активов

Речь идет о взыскании с РФ компенсации за потерю инвестиций ликвидируемого «Дельта Банка».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ищет исполнителя услуг по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, речь идет о взыскании с Российской Федерации компенсации за потерю инвестиций ликвидируемого «Дельта Банка» на территории Автономной Республики Крым в результате их экспроприации, национализации или подверженности мерам, равным по последствиям экспроприации.

Отмечается, что соответствующий конкурс проводится до 10:00 3 декабря.

Также сообщается, что раскрытие конкурсных предложений запланировано 3 декабря в 14:30.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию «Дельта Банка» с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).