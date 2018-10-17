«ОГХК» остается одним из крупнейших доноров государственного бюджета Украины

«Объединенная горно-химическая компания» остается одной из самых эффективных государственных компаний и постоянно увеличивает суммы отчислений в бюджет, несмотря на попытки расшатать предприятие. Об этом сообщила пресс-служба «ОГХК».

По ее данным, за 9 месяцев текущего года компания увеличила отчисления всех без исключения видов налогов и обязательных платежей в бюджеты Украины - до 751, 7 млн. грн. А вместе с заработной платой осуществила 1,097 млрд грн платежей.

По версии журнала ГФС «Вестник. Рейтинг», Объединенная горно-химическая компания оказалась на 59-той строчке в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины по результатам I полугодия 2018 года. В частности, в январе-сентябре текущего года ОГХК уплатила очередные рекордные дивиденды в государственный бюджет за 2017 г – 332,6 млн грн.

Ранее в рейтинге этого же издания по состоянию на 1 января 2018 ОГХК опередила таких крупных налогоплательщиков, как ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Юго-Западную железную дорогу», ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», ПАО «Фармак» и других крупных работодателей, заняв 83 место в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.

«Наша компания изначально стабильно и эффективно работает в интересах государства. «ОГХК» достигает высоких результатов, невзирая на попытки отдельных конкурирующих компаний и политиков расшатать успешное государственное предприятие», - считает и.о. главы правления ПАО «ОГХК» Александр Гладушко.

«Нам много раз предсказывали банкротство и упадок. Против менеджмента открыты уголовные дела. Одной из целей этого было уменьшить стоимость «ОГХК» в случае приватизации компании. До сих пор это используется в политической борьбе», - отметил Гладушко.

Руководитель госкомпании отметил: о предприятии продолжает распространяться недостоверная информация. «Но это не влияет на эффективность нашей работы. Мы уверенно и добросовестно выполняем обязанности, возложенные на нас правительством - приумножать доходы и увеличивать уплату налогов в бюджеты всех уровней», - сказал Александр Гладушко.