Гривня немного снизилась на межбанке
17:36, 09 января 2015Финансы
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В пятницу, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 16,05/16,25 грн/долл. против 16,03/16,23 грн/долл. на открытии торгов.
Котировки гривни к доллару США к закрытию торгов составили 16,25 за доллар / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке неактивны, предложение незначительно превышает спрос.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,92/19,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2590/0,2650 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,8824 грн/долл., к этому часу было заключено 205 соглашений, объем торгов составил 206,91 млн долл.
Напомним, вчера гривня на межбанке укрепилась до 16,23 за доллар.
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