Гривня немного снизилась на межбанке

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке неактивны, предложение незначительно превышает спрос.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,92/19,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2590/0,2650 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,8824 грн/долл., к этому часу было заключено 205 соглашений, объем торгов составил 206,91 млн долл.

Напомним, вчера гривня на межбанке укрепилась до 16,23 за доллар.