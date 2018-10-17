Валюта дешевеет – Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 18 октября: 100 USD – 2791.6894 грн; 100 EUR – 3218.8179 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2791.6894 (17октября – 2793.0020)

100 EUR – 3218.8179 (17 октября – 3236.2514)

В среду, 17 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне 27,91/27,93 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки практически соответствуют уровню закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,20/32,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9158 грн/долл.