Кабмин снова отложил повышение цен на газ

Правительство продлило действие Положения о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 27 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Читайте также«Минус» внешней торговли Украины достиг $5 миллиардов - импорт товаров из России вырос на 21%

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, 26 июля - до 1 сентября, 29 августа – до 1 октября, 28 сентября - до 18 октября.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.