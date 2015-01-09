Украине надо $20 млрд внешнего финансирования в 2015 году, чтобы избежать дефолта - The Economist

Экономика Украины находится в критическом состоянии: в 2014 году ВВП, по всей видимости, сократился на десятую часть, гривня девальвирована в два раза, инфляция — в районе 25%, что делает импорт чрезмерно дорогим, пишет meduza.io со ссылкой на блог Free Exchange журнала The Economist.

Доходность облигаций Украины установила на этой неделе новый рекорд — это означает, что инвесторы считают вложения в них все более и более рискованными и готовятся к дефолту страны.

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В последний момент — 29 декабря — Украина приняла бюджет, что позволяет стране надеяться на помощь Международного валютного фонда (он ставил принятие бюджета одним из условий продолжения кредитования).

Скорее всего, МВФ выдаст Украине около трех миллиардов долларов, но их стране может не хватить, чтобы избежать дефолта. Международные резервы Украины составляют около девяти миллиардов, еще несколько месяцев назад они были в районе 20 миллиардов — средства ушли на поддержку гривни. В 2015 году Украина должна заплатить России за газ и вернуть 3 миллиарда долларов кредита — не исключено, что это полностью исчерпает резервы.

Выплаты по российскому кредиту приходятся на декабрь 2015 года, но возможно, что проблемы начнутся гораздо раньше. По условиям соглашения с Россией, Москва может требовать погашения кредита немедленно, если соотношения долга Украины к ВВП составит более 60%. Многие экономисты уверены, что это уже произошло, но официальная статистика подтвердит их предположения только в конце первого квартала. За Россией погашения своих долгов могут потребовать и другие кредиторы.

Есть и другая проблема: дефицит бюджета. Он может составить до 10% ВВП Украины, ведь налоговые сборы на фоне рецессии падают, а военная операция на юго-востоке требует больших расходов. По подсчетам The Economist, Украине в 2015 году понадобится дополнительно 20 миллиардов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Минфина отрицает, что Украина находится на грани банкротства.