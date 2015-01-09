Cyprus Airways обанкротилась из-за решения ЕК о возвращении €100 млн финпомощи

Этим же решением предусматривается, что компания должна вернуть государству указанные средства - чуть более €100 млн. Поскольку переживающая финансовый крах Cyprus Airways этого сделать не может, то в ближайшее время она прекращает свое существование и начинается процесс ее ликвидации, передает ТАСС.

Читайте такжеКитайские инвесторы хотят купить национальную авиакомпанию Кипра

Как сообщило кипрское издание Stockwatch, последний рейс Cyprus Airways совершит сегодня вечером из Афин в Ларнаку. После этого все шесть ее самолетов встанут на прикол. Тем не менее, Cyprus Airways и власти Кипра в ожидании негативного решения ЕК заранее предприняли меры, предусматривающие компенсацию пассажирам и турагентствам за уже приобретенные билеты. Кипр также не останется отрезанным от остального мира: рейсы, которые совершал кипрский авиаперевозчик, будут выполнятся греческой авиакомпанией Aegean и лоукостером Ryanair.

Правительство Кипра уже объявило, что полностью компенсирует сотрудникам их выплаты и пенсионное обеспечение.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2013 году, когда Cyprus Airways оказалась на грани банкротства, Еврокомиссия требовала от Кипра плана реструктуризации авиакомпании в качестве одного из условий согласия на новую программу помощи.