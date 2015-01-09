Cyprus Airways обанкротилась из-за решения ЕК о возвращении €100 млн финпомощи
Генеральный директорат по вопросам конкуренции Еврокомиссии признал выделение правительством Кипра в 2012 и 2013 годах финансовой помощи национальному авиаперевозчику Cyprus Airways нарушением правил ЕС.
Этим же решением предусматривается, что компания должна вернуть государству указанные средства - чуть более €100 млн. Поскольку переживающая финансовый крах Cyprus Airways этого сделать не может, то в ближайшее время она прекращает свое существование и начинается процесс ее ликвидации, передает ТАСС.
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Как сообщило кипрское издание Stockwatch, последний рейс Cyprus Airways совершит сегодня вечером из Афин в Ларнаку. После этого все шесть ее самолетов встанут на прикол. Тем не менее, Cyprus Airways и власти Кипра в ожидании негативного решения ЕК заранее предприняли меры, предусматривающие компенсацию пассажирам и турагентствам за уже приобретенные билеты. Кипр также не останется отрезанным от остального мира: рейсы, которые совершал кипрский авиаперевозчик, будут выполнятся греческой авиакомпанией Aegean и лоукостером Ryanair.
Правительство Кипра уже объявило, что полностью компенсирует сотрудникам их выплаты и пенсионное обеспечение.
Ранее УНИАН сообщал, что в 2013 году, когда Cyprus Airways оказалась на грани банкротства, Еврокомиссия требовала от Кипра плана реструктуризации авиакомпании в качестве одного из условий согласия на новую программу помощи.