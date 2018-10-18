В Украине физическое лицо сможет объявить себя банкротом – Рада приняла закон

Депутаты приняли Кодекс Украины по процедуре банкротства.

Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц.

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За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, глава Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, институт банкротства физических лиц существует во всех цивилизованных странах.

«А в общем рейтинге ведения бизнеса в Украине мы поднимемся на 10 позиций. Это даст очень хороший сигнал всем нашим международным партнерам», - сказал депутат.

Согласно пояснительной записке, целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствования процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Отмечается, что изменения в части реформирования корпоративного банкротства имеют антикоррупционную направленность и предусматривают ряд прогрессивных изменений, которые должны обеспечить повышение уровня выполнения контрактов и улучшение инвестиционной привлекательности Украины.

«По оценкам экспертов, принятие этих изменений позволит Украине существенно повысить эффективность процедур банкротства и подняться в рейтинге Doing Business на 81 пункт по компоненту (с 149-го на 68-е место) и на 9 позиций в общем рейтинге. Для сравнения: за последние 3 года Украина смогла совокупно подняться лишь на 7 позиций в общем рейтинге Doing Business», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада приняла в первом чтении проект Кодекса Украины по процедуре банкротства.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что рассчитывает на принятие парламентом в феврале-мае 2018 года 35 законопроектов, которые позволят достичь в дальнейшем экономического роста Украины в 5-7%.

По словам премьера, законопроекты предусматривают урегулирование процедуры банкротства, внедрение «единого окна» на всех украинских таможнях, дальнейшую реформу Государственной фискальной службы, законодательное урегулирование деятельности бизнес-омбудсмена, создание Службы финансовых расследований, урегулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с международными стандартами, комплексную дерегуляцию для прогресса страны в рейтинге Doing Business, дерегуляцию в нефтегазовой отрасли. А также - упрощение валютного регулирования, создание условий для доступного кредитования, компенсацию государством стоимости кредитов бизнеса, упрощение работы институциональных инвесторов в Украине, создание товарных бирж, защиту прав кредиторов и вкладчиков банков, усиление защиты интеллектуальной собственности.