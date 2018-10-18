Депутаты предварительно поддержали планирование бюджета на 3 года вперед

Рада намерена ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование. Соответствующие изменения в законодательство приняты в первом чтении.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс о внедрении среднесрочного бюджетного планирования.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение по законопроекту №8044 проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также депутаты отдали 231 голос за принятие в первом чтении связанного с внедрением среднесрочного бюджетного планирования законопроекта №8043.

Представляя законопроекты, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что они предполагают внедрение в Украине трехлетней бюджетной декларации, трехлетних планов для местных бюджетов, потолков расходов и их ревизию.

«Весь цивилизованный мир уже использует этот подход. Европейский Союз – большинство стран Европейского Союза - так ведут свою бюджетную политику уже не один год», - сказала она, призывая депутатов принять законопроекты за основу, чтобы правительство могло вместе с профильным парламентским комитетом доработать их ко второму чтению и внедрить трехлетнее бюджетное планирование уже с 2019 года.

В свою очередь, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин назвал основными рисками для внедрения в Украине среднесрочного бюджетного планирования отсутствие законодательного урегулирования целостной системы государственного стратегического планирования.

«Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде законопроекты 8044 и 8043 принять за основу, поручив комитету по вопросам бюджета их доработать, объединив в один законопроект, и вынести на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в марте отклонила разработанный Кабинетом министров законопроект о введении в Украине среднесрочного бюджетного планирования, который предусматривает разработку Минфином до 15 мая 2018 года проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы и утверждение их правительством не позднее 1 июня 2018 года.

Государственный бюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря и подписанный президентом Петром Порошенко 30 декабря 2017 года, стал «пилотным» проектом, впервые разработанным на базе среднесрочной бюджетной резолюции.