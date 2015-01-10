В России банки отклоняют 95% заявок на кредит - СМИ

Такие данные привели в Объединенном кредитном бюро РФ, сообщает РБК.

По его данным, по сравнению с началом 2012 года уровень одобрения кредитных заявок сократился втрое.

В конце 2014 года получить кредит удавалось едва каждому двадцатому клиенту, и требования к желающим в 2015 году только ужесточатся.

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Банки связывают такие ужесточения с повышением Центробанка России минимальных ставок резервирования по необеспеченному розничному кредитованию и ростом просроченной задолженности в результате бума потребительского кредитования в 2010–2012 годах.

В то же время, российское коллекторское агентство "Секвойя Кредит Консолидейшн" выступило с прогнозом, что в 2015 году просроченная задолженность граждан перед банками может вырасти почти на 60%.