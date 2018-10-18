Рада одобрила в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2019

Проект нормирует отношения между государственным и местными бюджетами.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс Украины, нормирующие отношения между государственным и местными бюджетами для целей государственного бюджета на 2019 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №9084 за основу с учетом предложений комитета и поправок, озвученных под стенограмму, проголосовали 244 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова пояснила, что он нормирует отношения между государственным и местными бюджетами, в частности, распределение рентной платы, налога на доходы физлиц, а также относительно финансирования здравоохранения и образования.

«Фактически все те вопросы, которые мы с вами обсуждали в течение года, которые необходимо урегулировать, чтобы улучшить межбюджетные трансферты и отношения между местными бюджетами и центральным бюджетом и привести нормы кодекса в соответствие с законодательными нормами, которые были утверждены в течение года», - сказала она.

В свою очередь, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин отметил, что показатели проекта госбюджета на 2019 год основаны на инициативах данного законопроекта, поэтому их необходимо рассматривать согласованно.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №9084 принять за основу с учетом предложений комитета и поручить комитету доработать законопроект ко второму чтению с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.