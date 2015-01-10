Fitch понизило валютный рейтинг России еще на одну ступень

Уровни ниже считаются неинвестиционными и называются "мусорными", передает Русская служба Би-Би-Си.

Финансовые эксперты считают, что в связи с экономическим кризисом Россия уже в ближайшее время может получить "мусорный" рейтинг у всех трех главных международных рейтинговых агентств.

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Рейтинг России у Standard&Poor's также "ВВВ-", агентство Moody's пока сохраняет более высокую оценку - "Ваа2", что на две ступени выше "мусорного" рейтинга.

Однако прогноз по рейтингу России у всех трех агентств негативный, что может означать его пересмотр в сторону снижения в любой момент.