Fitch понизило валютный рейтинг России еще на одну ступень
02:39, 10 января 2015Финансы
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Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России с "BBB" до "BBB-" - что является минимальным инвестиционным рейтингом.
REUTERS
Уровни ниже считаются неинвестиционными и называются "мусорными", передает Русская служба Би-Би-Си.
Финансовые эксперты считают, что в связи с экономическим кризисом Россия уже в ближайшее время может получить "мусорный" рейтинг у всех трех главных международных рейтинговых агентств.
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Рейтинг России у Standard&Poor's также "ВВВ-", агентство Moody's пока сохраняет более высокую оценку - "Ваа2", что на две ступени выше "мусорного" рейтинга.
Однако прогноз по рейтингу России у всех трех агентств негативный, что может означать его пересмотр в сторону снижения в любой момент.
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