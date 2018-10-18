Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2019 (основные цифры)

Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие заключения профильного комитета (постановление №9000-П) в целом проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергей Мельник сообщил, что комитет обработал 2071 предложение к проекту и предлагает учесть полностью или частично 921 предложение, но при этом отклонить 1249 предложений.

«Комитет по вопросам бюджета принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом подготовленный комитетом проект постановления 9000-П относительно заключения и предложений к законопроекту», - сказал он.

В свою очередь, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова призвала депутатов поддержать проект в первом чтении, высказав ожидания, что после доработки документ будет утвержден в целом еще до декабря.

«Я хочу поблагодарить всех, кто представил предложения – их у нас на 2,2 трлн грн – это еще два бюджета по сравнению с тем, что мы подали. Я понимаю, что бюджет – это искусство возможного, но наша главная задача сейчас – принять сбалансированный бюджет, в котором каждая гривня расходов обеспечена реальными доходами», - подчеркнула она.

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, в свою очередь, раскритиковал документ, отмечая, в том числе, что в рамках проекта госбюджета можно увеличить доходы на 17,6 млрд грн за счет налога на прибыль предприятий и акцизного налога с ввезенных в Украину товаров, а заимствования в размере 346 млрд грн, или на четверть финансовых ресурсов госбюджета Украины, являются чрезмерно дорогими.

«Счетная палата готова продолжить сотрудничество вместе с вами, вместе с правительством по подготовке качественной сметы государства на 2019 год со всеми участниками бюджетного процесса», - сказал он.

Присутствующий в сессионном зале премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет сбалансированный, исходя из реальных возможностей Украины, и теперь нужно работать над развитием экономики страны. «Мы готовы идти дальше и нам нужна ваша поддержка», - подчеркнул глава правительства, призывая депутатов принять проект за основу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.