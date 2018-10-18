Экономика Венесуэлы в этом году сократится на 15% - прогноз ООН

Ранее комиссия прогнозировала сокращение ВВП Венесуэлы в 2018 году на уровне 5,5%.

ВВП Венесуэлы по итогам текущего года сократится на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) - вспомогательного органа Экономического и Социального Совета ООН.

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"По оценкам комиссии, в 2019 году рецессия продолжится, и ВВП южноамериканской республики снизится на 8%. В декабре 2017 года ЭКЛАК прогнозировала, что этот показатель по итогам 2018 года сократится на 5,5%", - говорится в сообщении.

Согласно последнему докладу ЭКЛАК, Венесуэла входит в число четырех стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в которых в этом году наблюдается рецессия. Помимо Венесуэлы, ВВП по итогам года снизится в Аргентине (2,8%), Никарагуа (3,1%) и Доминике (4,4%). В среднем в регионе рост ВВП по итогам года составит 1,3%.

Как сообщал УНИАН, Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств.

По данным ООН, c 2015 года по сентябрь 2018 года из страны уехали около 2,6 миллиона человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.