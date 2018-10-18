В НБУ не ожидают падения курса гривни до конца года

По словам главы Совета Нацбанка, потенциал сезонного ослабления гривни в 2018 году исчерпан.

Сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода "сентябрь-октябрь" на "июль-сентябрь", и его потенциал, вероятно, исчерпан.

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Такое мнение высказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода "сентябрь-октябрь" на "июль-сентябрь" и его потенциал, вероятно, исчерпан",- написал он в соцсети Facebook.

Данилишин отметил, что курсовые колебания гривни в этом году не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран.

"Действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривни до конца текущего года, в целом будет взаимно компенсировано. А если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке", - прогнозирует глава совета НБУ.

Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, в сентябре ситуация на валютном рынке Украины в целом стабилизировалась, и по итогам месяца официальный обменный курс гривни к доллару США и евро остался практически на уровне августа.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,04/28,06 гривни/доллар.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 гривни/доллар и курс на конец года – около 30,1 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.