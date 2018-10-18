Нацбанк выявил десятки нелегальных валютных обменников

НБУ в январе-сентябре выявил 55 нелегальных обменников.

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2018 года провел 787 проверок небанковских пунктов обмена валют во всех регионах Украины, по результатам которых выявил 55 нелегальных обменников.

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Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные обменники выявлены в Киеве, а также в Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Днепропетровской областях. Информация о них направлена в правоохранительные органы.

Также в ходе проверок регулятор выявил такие недостатки, как проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объема наличных в кассе бухгалтерским документам, не предоставление документов, препятствование проведению проверки.

Нацбанк отмечает, что новая комплексная модель проведения проверок пунктов обмена валют оказалась эффективной, и среднемесячные объемы валютно-обменных операций по одному обменному пункту выросли с 40-50 долларов США в 2016 году до 6 тысяч долларов США в 2018 году.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины за 2017 провел 1018 проверок небанковских пунктов обмена валют, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.