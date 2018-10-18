В пятницу в Украине подорожает валюта
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2803,6647 (18 октября – 2791,6894)
100 EUR – 3225,6162 (18 октября – 3218,8179)
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,08/28,11 гривни/доллар.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 18 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,27/32,30 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0252 гривни/доллар.