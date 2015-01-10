Минфин РФ заявил о наличии оснований требовать от Украины досрочного возврата займа в $3 млрд

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС. "Россия действительно имеет все основания потребовать досрочного возврата этого займа. Вместе с тем, на данный момент это решение еще не принято", - сказал Антон Силуанов.

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По его словам, Украина нарушила условия предоставления займа. "Украиной действительно нарушены условия предоставления займа, а именно - непревышение госдолга Украины в 60% от ВВП", - сказал российский министр.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и на то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной большого займа Украине в объеме $15 млрд. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме $3 млрд был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

17 октября 2014 года Путин заявил, что Россия может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме $3 млрд, выданного при Януковиче, чтобы не "завалить" украинскую финансовую систему.