Экономический рост Китая упал до минимума с 2009 года

Замедление роста китайского ВВП происходит на фоне торговой войны между США и Китаем.

Экономический рост Китая в третьем квартале продемонстрировал самые слабые показатели с момента финансового кризиса 2009 года.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, во втором квартале рост составил более 6,7%. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что экономика Китая с июля по сентябрь вырастет на 6,6%.

Показатель роста ВВП оказался самым слабым квартальным ростом в годовом выражении с первого квартала 2009 года — разгара мирового финансового кризиса, отмечает агентство.

«Тенденция замедления усиливается, несмотря на обещания китайских властей поощрять внутренние инвестиции для поддержки экономики. Внутренний спрос оказался слабее неожиданно устойчивого экспорта», — сказал старший экономист по развивающимся рынкам токийской SMBC Nikko Securities Кота Хираяма, передает РБК.

Замедление роста китайского ВВП происходит на фоне торговой войны между США и Китаем, замечает агентство. Вашингтон ввел ввозные пошлины на ряд китайских товаров, Пекин был вынужден ввести ответные меры. Обе страны уже неоднократно вводили ввозные пошлины друг против друга.

«Заглядывая в будущее, экономические перспективы не оптимистичны. Экспорт столкнется с дальнейшими сложностями из-за тарифов США», — сказал аналитик из Hwabao Trust Shanghai​ Ние Вэн. «В следующем году рост ВВП, вероятно, замедлится до 6–6,2%», — прогнозирует он.