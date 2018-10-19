Депутаты отклонили повышение ставок некоторых налогов

Рада провалила голосование по законопроекту об увеличении ставок акцизного и экологического налога, а также рентной платы в 2019 году. Ставки предлагалось увеличить на 9%.

Верховная Рада Украины провалила в первом чтении голосование по законопроекту, целью которого является увеличение ставок акцизного налога, экологического налога и рентной платы в 2019 году.

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За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов» (№9085) за основу проголосовали 170 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После этого депутаты несколько раз безуспешно пытались вернуться к рассмотрению законопроекта.

Как отметила во время представления законопроекта исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, его принятие было вызвано необходимостью обеспечить увеличение поступлений в сводный бюджет.

«Целью является обеспечение соответствия размера ставок инфляционным процессам и получение дополнительных поступлений в сводный бюджет Украины. Данным законопроектом мы предлагаем пересмотреть ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы на 2019 год», - сказала она.

По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении, но при условии доработки.

При этом она указала на то, что к самому тексту проекта есть большие вопросы.

«Как и в предыдущие годы, к проекту, который подало правительство, не предоставлено финансово-экономическое обоснование, кроме констатации факта в пояснительной записке к законопроекту, что его принятие позволит увеличить поступления в бюджет. Других материалов и расчетов пояснительная записка не содержит», - сказала она.

Также Южанина указала на то, что ещё в прошлом году обсуждались изменения в Налоговом кодексе, которые касаются прямой нормы об обязательной индексации ставок акцизного налога на следующие годы, подразумевающая обязательную необходимость обосновать пересмотр. Такой обоснованности члены комитета не услышали.

Во время обсуждения ряд депутатов указали, что единственной причиной принятия законопроекта является покрытие дефицита госбюджета.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предусматривает, что в зависимости от сферы применения налогов ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2018 году увеличиваются на 9%.

«Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции в 2018 году увеличены на 10,3%», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.