Бюджет-2019: где Кабмину взять деньги на погашение долгов

Не секрет, что 2019 год будет невероятно сложным для государства. И не только из-за продолжающейся войны на востоке страны или предстоящих сначала президентских, а потом и парламентских выборов. Есть еще один существенный экономический нюанс – на следующий год приходится пик выплат по внешним и внутренним долгам.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман и вовсе ошарашил. Оказывается, Украине в 2019 году предстоит выплатить не только огромную десятимиллиардную долларовую сумму, а еще на 5 млрд больше. То есть из бюджета предстоит вытащить и отдать кредиторам 15 млрд долларов!

Кабмин уже заложил на выплату и обслуживание долгов 427 млрд. Для сравнения – это же почти столько же, сколько предусмотрено на оборону, медицину и Пенсионный фонд вместе взятые.

В этой ситуации просто удивляешься олимпийскому спокойствию властьимущих, начиная от президента и премьера, заканчивая народными депутатами от провластных фракций.

Казалось бы, они должны из кожи вон лезть, чтобы найти дополнительные источники поступлений в казну. И они, конечно, лезут. Но только почему-то в карманы простых украинцев. При чем делают это окольными путями.

Оказывается, Украине в 2019 году предстоит выплатить не только огромную десятимиллиардную долларовую сумму, а еще на 5 млрд больше. То есть из бюджета предстоит вытащить и отдать кредиторам 15 млрд долларов!

К примеру, проектом бюджета на 2019 год заложено повышение платы за радиочастотный ресурс мобильными операторами на 10%. Неужели непонятно, чем это закончится для всех нас? – Мобильные операторы автоматически повысят тарифы на мобильную связь, а «Укртелеком» - на стационарную.

Или еще одна вопиющая попытка содрать шкуру с простых украинцев. Помните, акции «евробляхеров» и даже принятие проекта закона в первом чтении, позволяющего растаможить по меньшей ставке машины с иностранной регистрацией? Так вот, в проект закона внесли множество правок – одна хуже второй, которые явно не в пользу желающих растаможить авто за меньшую сумму. Например, правка, предлагающая ввести транспортный налог - 3 тысяч гривен за машину старше 5 лет, независимо от объема двигателя. Правда, шикарно? И, главное, имеется железный аргумент – заставить всех пересесть на новые авто!

Излюбленный способ пополнения казны – повышение ставок акцизного сбора на алкоголь и табак. И здесь тоже не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать – повышение акциза непременно приведет к росту цен на алкогольные напитки и табачные изделия. Причем с повышением цены ни пить, ни курить украинцы меньше не станут. Просто рынок, скорее всего, уйдет в тень. Годами проверено – с повышением акциза не всегда пропорционально растут поступления в бюджет. Зато количество отравлений разнообразными суррогатами (зачастую, с летальным исходом) увеличивается в разы.

Под лозунгом необходимости построить и отремонтировать находящиеся в ужасном состоянии дороги, как всегда, поднимут акцизы на нефтепродукты. И цена за литр топлива, из-за налоговой нагрузки вместе с ростом цен на нефть и валютными колебаниями, еще больше взлетит вверх. А вслед за этим подорожает сначала проезд в транспорте, затем - товары и услуги.

При этом официально инфляция будет в пределах 8%. Смешно, правда?

Но именно такой чрезвычайно оптимистический прогноз на следующий год записан в основном финансовом документе страны. И это при том, что планируется значительно (говорят, едва ли не вдвое) повысить цены на электроэнергию, что, соответственно, вызовет цепную реакцию – автоматически произойдет подорожание тех же товаров и услуг.

Под лозунгом необходимости построить и отремонтировать находящиеся в ужасном состоянии дороги, как всегда, поднимут акцизы на нефтепродукты. И цена за литр топлива, из-за налоговой нагрузки вместе с ростом цен на нефть и валютными колебаниями, еще больше взлетит вверх

Неудивительно, что такие прогнозы из года в год накрывались медным тазом. Власть годами использовала «инфляционной налог» для наполнения казны. Но предстоящий год вряд ли станет исключением. Как и скачки валютного курса.

Идя по проторенной дорожке, власть в упор не хочет замечать и другие «денежные места».

Хотя, справедливости ради, о контрабанде в конце лета вспоминали. Оценили объем потерь в 4 млрд долларов в год. Премьер Гройсман даже красочно описал существующие схемы ухода от уплаты налогов при импорте товаров и… до сих пор непонятно – так что изменилось? Идет рост таможенных сборов? Или поговорили просто для красного словца?

Или, возьмем экспортеров. Они платят все налоги? Мне кажется, даже Евросоюз в этом вопросе уже теряет самообладание. Недавно тамошние эксперты провели расследование и выяснили - Украина ежегодно теряет до 750 млн евро из-за сомнительных схем при экспорте крупными компаниями товаров, в частности, железной руды и стали, а также продукции сельского хозяйства. Мало того, что экспортеров поддерживают за счет других отраслей и рядовых налогоплательщиков, так они, оказывается, отнюдь не все налоги честно платят.

Или еще одна, набившая оскомину, тема - легализация азартных игр. Ну, сколько можно топтаться в этом вопросе на месте? Да, де-юре, азартные игры в Украине под запретом с 2009 года. Но, де-факто, казино существуют. Во многих крупнейших украинских городах есть места, где рулетка крутится и ставки делаются. Да, что там говорить, если журналисты обнаружили казино в доме, в котором в центре столицы живет известный на всю Украину бывший прокурор АТО.

Кстати, в этой связи не могу не вспомнить выступление крупного отечественного бизнесмена Александра Ярославского на бизнес-форуме в Харькове. По его словам, из-за законодательного запрета азартных игр госбюджет за последние 5 лет недополучил более 2 млрд долларов.

«Вы сравните две цифры: мы не можем найти в государстве 120 миллионов долларов на строительство полосы, а 2 миллиарда долларов просто коррупционеры растащили по карманам», – отметил Ярославский.

Вам по ушам не бьет? Два миллиарда долларов или почти 60 миллиардов гривен фактически украдено коррупционерами! И это только от казино. А ведь есть еще лотерея. И я не знаю, платят ли держатели такого бизнеса налоги, или нет? Хотя в столице фактически нет ни одного оживленного места, где бы не было «лотерейной» забегаловки.

Или еще одна, набившая оскомину, тема - легализация азартных игр. Ну, сколько можно топтаться в этом вопросе на месте?

Аналогичная ситуация с букмекерскими конторами. Более того, вообще непонятно, почему букмекеры в 2009 году попали под раздачу и находятся под запретом. Ведь во всем мире это считается интеллектуальной игрой. Люди делают ставки на политиков, на спортсменов и т.д. Чтобы предугадать чью-то победу и выиграть, нужно быть в глубоко в теме, правильно мыслить, анализировать и уметь делать выводы.

Но самое парадоксальное даже не это. А то, что букмекерских контор в Украине – огромное количество. Один только запрос в Гугле выдает десятки крупнейших компаний. Все они спокойно работают, дают рекламу на ТВ и радио, спонсируют детские дома и спорт, даже футбольную премьер-лигу или баскетбольную суперлигу полностью взяли под свою опеку. Но только бюджет с этого ни копейки не получает!

Понимаю, коррупционерам гораздо проще держать эту сферу в тени и дальше доить «игорный бизнес». Но, в конце концов, неужели надвигающийся тяжелый 2019 год не способен заставить выработать правильную госполитику? Ведь если закрыть схемы ухода от уплаты налога при экспорте товаров крупными компаниями, залатать дыры на таможне, грамотно легализировать то, что можно легализировать, смотришь - уже и половину суммы на погашение долгов насобирали. Хотя, конечно, затягивать гайки, урезать соцрасходы и дальше залезать в карман простого украинца – гораздо проще.

Николай Бабич