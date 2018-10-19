Доллар в Украине подорожал до 28,20 гривень

Текущие котировки на 9 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

В пятницу, 19 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,17/28,20 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,25/32,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1847 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,08/28,11 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,27/32,30 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.