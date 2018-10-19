НБУ изменил процедуру признания банков непрозрачными

Регулятор предусмотрел возможность признания структуры прозрачной в случае приведения ее в соответствие с установленными требованиями.

Национальный банк Украины изменил порядок принятия решения о признании структуры собственности банка непрозрачной, предусмотрев возможность признания структуры прозрачной в случае приведения ее в соответствие с установленными требованиями и представления подтверждающих документов.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №110, вступающее в силу с 19 октября, структура собственности банка может быть повторно признана непрозрачной при наличии предусмотренных нормативными документами оснований.

Также Нацбанк определил, что решение о признании структуры собственности банка непрозрачной принимает Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2016 года завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года, когда регулятор обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах.

По информации НБУ, в настоящее время банковская система Украины очищена, на 100% прозрачна и готова к полномасштабному возобновлению кредитования.