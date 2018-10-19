Гройсман похвастался ростом товарооборота Украины и Германии

По словам премьера, отношения стран сейчас на высоком уровне, а экономическое взаимодействие развивается.

Товарооборот Украины и Германии в январе-августе этого года составил 5,35 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с делегацией государственных секретарей и руководящих лиц федеральных министерств Германии.

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"Наши отношения сейчас на высоком уровне, экономическое взаимодействие развивается. Мы рады работать с немецким бизнесом, рады видеть немецкие инвестиции", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Украина и Китай планируют удвоить товарооборот до 10 миллиардов долларов, а также рассматривают новые возможности сотрудничества в агросфере, энергетике, строительстве, прежде всего инфраструктурных объектов, и в других сферах.