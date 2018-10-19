Основатель инвестгруппы Ufuture Хмельницкий на КМЕФ призвал премьера поддержать малый и средний бизнес

Только малый и средний бизнес способен создать миллионы рабочих мест по всей стране. Об этом на Киевском Международном Экономическом Форуме заявил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий. Инициатор КМЕФ призвал Владимира Гройсмана улучшить условия для развития малого и среднего бизнеса в Украине.

«Если будем и впредь отдавать приоритет новым технологиям, если создадим инвестиционный климат для украинского бизнеса и поддержим малого и среднего предпринимателя, создадим фундамент для постоянного и динамичного экономического роста», - заявил Хмельницкий.

Со своей стороны Премьер-министр заявил, что за последние четыре года власть сделала немало для того, чтобы создать качественный бизнес-климат. "Только за последний год мы изменили национальное законодательство в различных сферах, начиная от наиболее современного законодательства, которое открывает путь для приватизации государственного сектора, нуждающегося сегодня в новых технологиях, новых предложениях, и должен быть честный, завершая различными регуляторными актами, влияющими на качество ведения бизнеса", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Василий Хмельницкий отмечает, что тенденция к роботизации, переход к технологическому производству имеет обратную сторону медали: корпорации будут сокращать рабочие места.

Хмельницкий добавил, что сегодня Украина имеет высокие шансы выйти в лидеры технологических отраслей, ведь страна уже занимает 43 место среди топ-50 инновационных стран мира и стремительно движется вверх.

«Общаясь с гостями форума, пришел к очень приятному выводу: нас уже не считают дешевой рабочей силой. Шаг за шагом мы становимся месторождением талантов и интеллектуальных кадров, которых не хватает миру. Следующий шаг - качественное улучшение инвестиционного климата», - добавляет Хмельницкий.

Предприниматель убежден, что качественное улучшение инвестиционного климата, в первую очередь, необходимо для украинского бизнеса. Ведь зарубежный инвестор оценивает инвестиционную привлекательность страны, несмотря на поведение местного бизнеса.

«5 лет назад говорил всем: приходите к нам, у нас низкие зарплаты и умные люди. Сегодня преимущество дешевой рабочей силы не работает, технологии важны», - подчеркнул Хмельницкий.

Бизнесмен отметил, что сейчас Украину оставляют не только специалисты, а целые проектные команды, а предприниматели строят заводы и начинают бизнес за границей. Поэтому насущной необходимостью являются решительные меры со стороны государства для прекращения этой тенденции.

Напомним, КМЕФ проводится в Украине в пятый раз и собирает топ-менеджеров ведущих компаний мира, дипломатов, бизнес-лидеров Украины, экономистов и ученых. Среди тем для обсуждения заявлены цифровая трансформация, влияние торговых войн на мировую экономику, будущее конкурентоспособности, создания инновационных экосистем. Инициатором форума является Василий Хмельницкий.