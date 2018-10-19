Суд признал законным выведение с рынка "Платинум Банка"

Суд отклонил иски вкладчиков банка к регулятору.

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков ликвидируемого "Платинум Банка" к Национальному банку Украины о признании противоправной бездеятельности регулятора по защите законных интересов вкладчиков и кредиторов финучреждения.

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Как сообщается на сайте НБУ, суд Киева поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий надзор за деятельностью банка.

Также сообщается, что в течение 2014-2018 годов Национальный банк выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанным неплатежеспособными или ликвидированным.

В то же время, 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

Как сообщал УНИАН, "Платинум банк" (ранее "Международный ипотечный банк") работал на рынке Украины с 2005 года. Национальный банк признал "Платинум Банк" неплатежеспособным в январе 2017 года. Владельцами существенного участия "Платинум Банка" регулятор признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.