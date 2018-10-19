В Украине после выходных подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 22 октября: 100 USD – 2818,2001 гривни; 100 EUR – 3232,4755 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2818,2001 (19 октября – 2803,6647)

100 EUR – 3232,4755 (19 октября – 3225,6162)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 19 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,14/28,16 гривни/доллар.

Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,26/32,28 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1847 гривни/доллар.