МВФ и Украина договорились о новом соглашении почти на $4 миллиарда

Соглашение подлежит утверждению руководством МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после утверждения украинским парламентом госбюджета на 2019 год, в соответствии с рекомендациями Фонда, и увеличения тарифов на газ.

Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США).

«Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы «Stand-By Arrangement (SBA)», которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года», - говорится в заявлении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что новая программа с запрошенным доступом финансирования в объеме 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США) послужит основой для экономической политики украинских властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов.

Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Также сообщается, что достигнутое сегодня соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.

«Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским Союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины. Устойчивая и эффективная имплементация властями будет иметь решающее значение для достижения этой цели», - подчеркивается в заявлении.

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Справка УНИАН. Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября. В день отъезда миссии глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне заявил, что Фонд продолжит переговоры с украинским правительством.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в МВФ) и является членом всех его структур.