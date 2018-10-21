Баланс недели: подорожание газа, соглашение с МВФ и бюджетные баталии

Итак, свершилось. Премьер-министр Владимир Гройсман все-таки решился на повышение цены на газ для населения – стоимость топлива вырастет на 23,5% с 1 ноября. Судьбоносное решение было одобрено на внеочередном заседании правительства в пятницу. Таким образом, с ноября тысяча кубометров газа будет стоить 8550 гривен. «Мы начинали переговоры (с МВФ - УНИАН) с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но в результате наших переговоров и компромиссов нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров», - сказал Гройсман.

Что это произойдет, никто не ожидал. Ведь Кабмин также срочно и тайно собрался и продлил своим постановлением от 17 октября действующую цену на газ для населения - 6 958 гривен за тысячу кубометров - до 27 октября. Причем «газовое» решение переносилось в течение восьми месяцев: сначала с марта на апрель, потом до конца мая, затем – до конца июля, августа, сентября и октября.

Хотя то, что Гройсман практически созрел для принятия решения по газу, свидетельствует его заявление, сделанное на заседании Кабмина в среду: «Что мы брали обязательства по газу? Я что ли хочу поднимать цену? Я руками и ногами борюсь с этим, зубами, уже больше года. Но есть вещи, которые находятся за пределами моих возможностей».

Теперь самый важный вопрос: действительно ли новая цена на газ для населения является компромиссной и устраивает нашего ключевого кредитора – МВФ? Если да, то тогда нужно отдать должное премьеру – он сражался до последнего. А если нет? Тогда до конца года нас ждет еще одно «газовое» повышение. И другой выход практически не просматривается. Ведь страну ждет тяжелейший избирательный 2019 год, в котором предстоит выплатить по внешним долгам рекордную сумму – свыше 10 млрд долларов. И без МВФ справиться с этой задачей нереально. А действия Фонда являются лакмусом для инвесторов и спонсоров – ЕС, Всемирного банка и т.д.

Кстати, чтобы народ особо не возмущался, премьер-министр принял еще одно важное решение – почти 90% прибыли «Нафтогаза» направить в бюджет страны. «Я думаю, что это справедливо – вместо чрезмерных зарплат и премий, все это должно быть в государственной казне. Это - принципиальный вопрос», - грозно заявил Гройсман.

Как результат всего произошедшего – поздно вечером в пятницу стало известно, что Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл.). «Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы «Stand-By Arrangement (SBA)», которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года», - говорится в заявлении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Новое соглашение должен утвердить Совет директоров МВФ, рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом госбюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств. «Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским Союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины. Устойчивая и эффективная имплементация властями будет иметь решающее значение для достижения этой цели», - подчеркивается в заявлении Фронда.

Бюджетные чтения

На уходящей недели стартовал и бюджетный процесс. В четверг Верховная Рада приняла роспись казны на 2019 год в первом чтении. Рассмотреть данный законопроект, так сказать «под лупу», у депутатов было достаточно времени. Еще 21 сентября Рада получила утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета на следующий год. За это время депутаты подали в бюджетный комитет 2071 правку. Но не все были учтены, больше половины - 1249 предложений - были отклонены.

«Я хочу поблагодарить всех, кто представил предложения. Их у нас на 2,2 трлн гривен – это еще два бюджета по сравнению с тем, что мы подали. Я понимаю, что бюджет – это искусство возможного, но наша главная задача сейчас – принять сбалансированный бюджет, в котором каждая гривня расходов обеспечена реальными доходами», - заявила во время представления бюджета в парламенте исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

В первом чтении проект госбюджета не претерпел существенных изменений, правительству удалось отстоять документ. Но это не означает, что в таком виде он будет принят в целом, так как каждая фракция имеет свое видение по его улучшению. Что же касается премьер-министра, то он назвал проект госбюджета на 2019 год «бюджетом развития», и надеется, что ко второму чтению он не будет «раздут» по расходам.

С чем же согласились депутаты? В проекте госбюджета на 2019 год заложен рост доходов более чем на 9%, по сравнению с 2018 годом, - до 1,008 триллиона гривен. Расходы также вырастут и будут составлять 1,094 триллиона гривен. Таким образом, дефицит бюджета составит не более 90 миллиардов гривен. По словам Маркаровой, этот показатель является ключевым для правительства.

«Фискальная консолидация или, простыми словами, способность жить по собственным возможностям, является нашим приоритетом. Все четыре года дефицит госбюджета сокращается, и на 2019 год мы ставим четкий приоритет – не превысить 2,28%, не превысить 90 миллиардов гривен», - сказала Маркарова.

Проект госбюджета основывается на росте реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%. Конечно, самым интересным моментом для украинцев является планируемый уровень средней зарплаты и прогноз курса гривни. Так вот, минимальная заработная плата с 1 января 2019 года вырастет на 12% - до 4173 гривни, а курс нацвалюты на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн/доллар.

Что касается расходов, то, по словам Гройсмана, приоритетом будут обороноспособность, на эти цели направят 209,5 миллиарда гривен, а также энергонезависимость и энергоэффективность. На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 миллиардов гривен, на поддержку агропромышленного комплекса – 6,9 миллиарда гривен, расходы на образование составят 242 миллиарда гривен, на здравоохранение – 92,3 миллиарда гривен.

Рада приняла за основу еще один важный законопроект, который имеет прямое отношение к бюджетному процессу. 231 голосом парламентарии поддержали внедрение среднесрочного бюджетного планирования. Соответствующими документами предполагается внедрение в Украине трехлетней бюджетной декларации, трехлетних планов для местных бюджетов, потолков расходов и их ревизий.

«Весь цивилизованный мир уже использует этот подход. Европейский Союз, большинство стран Европейского Союза так ведут свою бюджетную политику уже не один год», - сказала Маркарова, призывая депутатов принять законопроекты за основу, чтобы правительство могло вместе с профильным парламентским комитетом доработать их ко второму чтению и внедрить трехлетнее бюджетное планирование уже с 2019 года.

Между тем, без критики госбюджета на 2019 год не обошлось. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан раскритиковал документ, в частности отмечая, что доходы госказны можно увеличить на 17,6 млрд гривен за счет налога на прибыль предприятий и акцизного налога с ввезенных в Украину товаров, а заимствования в размере 346 млрд гривен, или четверть финансовых ресурсов госбюджета, являются чрезмерно дорогими.

Тема налогов в Раде, после рассмотрения бюджета на следующий год, продолжилась.

Налоги платит худой да горбатый…

На рассмотрение депутатов, после бюджета, был вынесен законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов» (№9085). Как говорится в пояснительной записке к документу, предусматривается, что в зависимости от сферы применения налогов ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2018 году увеличатся на 9%.

«Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции в 2018 году увеличены на 10,3%», - сказано в пояснительной записке.

Представители соответствующих отраслей выступили против такого нововведения, раскритиковав данные предложения.

«Отрасль надеется, что рост размера (индексации) рентной платы за РЧР на 9% в 2019 году не будет поддержан парламентом, тем самым стимулируя операторов направить указанный финансовый ресурс в развитие новых технологий в Украине… Сейчас вопрос номер один – развитие 3G и 4G-связи. Операторы делают миллиардные инвестиции в «цифровой прорыв» Украины. На фоне этого планы по повышению стоимости аренды РЧР показывают отсутствие в стране внятной стратегии привлечения капиталов в телеком-отрасль», - заявил УНИАН директор по регуляторному обеспечению компании «Киевстар» Александр Когут.

Кроме того, «рентное» решение может привести к увеличению тарифов на мобильную связь всех операторов. Но, как отметила во время представления законопроекта исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, принятие документа вызвано необходимостью обеспечить увеличение поступлений в сводный бюджет.

«Целью является обеспечение соответствия размера ставок инфляционным процессам и получение дополнительных поступлений в сводный бюджет Украины. Данным законопроектом мы предлагаем пересмотреть ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы на 2019 год», - сказала она.

По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении, но при условии доработки, так как к нему есть много вопросов.

Во время обсуждения документа ряд депутатов указали на то, что единственной причиной его принятия является покрытие дефицита госбюджета. Но в итоге поддержку законопроект не получил – «за основу» проголосовали всего 170 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Гройсман тоже в долг берет

На уходящей неделе Министерство финансов сообщило, что на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет почти 242 миллиона долларов. Это - рекорд текущего года. В начале и середине октября правительство смогло привлечь в бюджет путем продажи ОВГЗ 172 миллиона долларов и 127 миллионов долларов, соответственно.

Такими аукционами уже никого не удивишь. Практически два раза в неделю Минфин продает облигации на несколько миллиардов гривен. И делается это отнюдь не под 3%, а по стоимости гораздо выше. Всего же, по состоянию на 18 октября, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 742,272 млрд гривен, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 млрд гривен, или 47% их общего объема.

Впрочем, в этой обычной практике может и нет сенсации, но премьер-министр не устает ругать предшественников за накопленные долговые обязательства государства, из-за чего средств не хватает на социальные расходы. «А теперь, что касается обременений этого бюджета. Так вот, обременения, уважаемые коллеги, особенно те, которые отвечали за страну много лет с 2005 по 2013-й год, зачем вы брали десятки миллиардов долларов и бросали их неизвестно куда, а нам оставили, всем украинцам, долги, которые мы должны обслуживать сегодня – 5 миллиардов долларов в год. И это - ваша зона ответственности. Вы бы встали, лучше бы покаялись», - выступая в парламенте заявил Гройсман. Но Владимир Борисович умалчивает, что в бюджете с каждым месяцем образовывается дыра, и ему ничего не остается как привлекать средства путем продажи ОВГЗ под немаленькие проценты. А ведь впереди 2019 год с пиком выплат по внешним долгам. И это не менее 10 миллиардов долларов.

Субсидий хватить всем

Хотя и уходящая неделя ставила один за другим температурные рекорды «бабьего лета», наступление холодов – не за горами. А с ними и отопительного сезона. Как всегда, власть заявила о 100% готовности. Хотя даже в Киеве, когда дали команду, наконец-то, включить горячую воду, произошло рекордное количество прорывов труб. То ли еще будет…

Но власть обещает дать тепло в срок, а также предоставить всем нуждающимся субсидии. Правда, в бюджете на 2019 год на эти цели заложили на 20 миллиардов гривен меньше, чем в нынешнем году. Зато открыли «горячую линию» для жалоб на соседей, если вдруг те получают субсидию незаконно.

В четверг на брифинге генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко в очередной раз успокаивал - волноваться не стоит: «В этом году предусмотрено на выплату льгот и субсидий - 71 миллиард гривен, но в данном аспекте абсолютно четкой вещью является то, что на 1 января 2018 года сумма просроченной задолженности по льготам и субсидиям, которые должны быть оплачены за счет бюджета этого года, составляла 18 миллиардов гривен... По сути, за счет бюджета в этом году мы погашали задолженность прошлого года перед предприятиями-поставщиками коммунальных услуг. Как и в прошлые годы, там было насчитано около той суммы, которая заложена в бюджет на следующий год. Если мы от 71 вычтем 20, которые были профинансированы в счет погашения задолженности прошлых лет, то мы увидим примерно ту же сумму в 50 миллиардов гривен. На наш взгляд, этой суммы на текущий момент достаточно для финансирования льгот и субсидий».

По его словам, если будет решен вопрос относительно увеличения или уменьшения цен на любые коммунальные услуги (в том числе цены на газ), то будет корректироваться сумма, предназначенная на выплаты субсидий, как это делалось в прошлые годы: «В этом нет ничего страшного, ведь трудно предсказать, какие будут тарифы».

На следующий день, во время заседания Верховной Рады, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получат все, кто в них реально нуждается, и что сумма в 55 миллиардов гривен вполне достаточная на следующий год.

Ярослав Самолюк